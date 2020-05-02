Число заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 2086
- Reuters
«По состоянию на 1 мая 2020 года 23;00 (21;00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2086», — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава страны.
Отмечается, что общее число выздоровевших достигло 1212.
На данный момент в инфекционных больницах Узбекистана находятся 854 человека.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время на территории евразийского пространства не наблюдается взрывного роста заболеваемости коронавирусом.