Смерть 97-летней женщины в Казахстане не учтут в статистике по COVID-19
- Reuters
«Смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжёлых заболеваний, являлась сопутствующей», — сообщает Минздрав Казахстана на своей странице в Facebook.
Отмечается, что «принято решение не относить данный случай к летальным по причине коронавирусной инфекции».
Уточняется, что на сегодняшний день в Казахстане зафиксировано 25 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 2652.