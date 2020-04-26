Смерть 97-летней женщины в Казахстане не учтут в статистике по COVID-19

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Смерть пациентки с коронавирусом, которой было 97 лет, не будут учитывать в Казахстане в статистике смертности от COVID-19.
Смерть 97-летней женщины в Казахстане не учтут в статистике по COVID-19
  • Reuters

«Смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжёлых заболеваний, являлась сопутствующей», — сообщает Минздрав Казахстана на своей странице в Facebook.

Отмечается, что «принято решение не относить данный случай к летальным по причине коронавирусной инфекции».

Уточняется, что на сегодняшний день в Казахстане зафиксировано 25 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 2652.

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