Смерть 97-летней женщины в Казахстане не учтут в статистике по COVID-19

Смерть пациентки с коронавирусом, которой было 97 лет, не будут учитывать в Казахстане в статистике смертности от COVID-19.

«Смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжёлых заболеваний, являлась сопутствующей», — сообщает Минздрав Казахстана на своей странице в Facebook.

Отмечается, что «принято решение не относить данный случай к летальным по причине коронавирусной инфекции».

Уточняется, что на сегодняшний день в Казахстане зафиксировано 25 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Казахстане число случаев заражения коронавирусом достигло 2652.