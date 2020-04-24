В дипмиссии Грузии опровергли данные об отзыве посла на Украине
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Об этом он сказал ТАСС.
«Посол не отозван, посол продолжает работать в обычном режиме», — сказал дипломат.
По словам Гогитидзе, в настоящий момент Шарашенидзе находится в своём рабочем кабинете.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла на Украине в связи с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
22 апреля Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером.