СМИ: Грузия отозвала посла на Украине

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Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла на Украине в связи с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
СМИ: Грузия отозвала посла на Украине
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на дипломатические источники.

По данным newposts.ge, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением украинского президента Владимира Зеленского о возможном назначении Саакашвили.

Грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что считает неприемлемым для Тбилиси назначение Саакашвили на Украине.

Ранее Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и заниматься переговорами с МВФ.

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