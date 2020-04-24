СМИ: Грузия отозвала посла на Украине

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла на Украине в связи с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на дипломатические источники.

По данным newposts.ge, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением украинского президента Владимира Зеленского о возможном назначении Саакашвили.

Грузинский премьер Георгий Гахария заявил, что считает неприемлемым для Тбилиси назначение Саакашвили на Украине.

Ранее Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и заниматься переговорами с МВФ.