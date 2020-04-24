Языковой омбудсмен Украины подала в отставку

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова подала в отставку.

Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию Opinion.

По её словам, из-за пробелов в законе у неё до сих пор нет секретариата уполномоченного и финансирования. Как она отметила, казначейство страны даже не платит ей зарплату.

«Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съём жилья... За этот период я ​​потратила около 30 тыс. гривен из семейного бюджета на свою работу. Считаю, что отныне имею полное право праздновать День волонтёра», — сказала она.

Монахова также добавила, что всё это время офис украинского президента её просто игнорировал.

Правительство Украины назначило Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка в ноябре 2019 года.

В декабре она пригрозила чиновникам высокими штрафами за нежелание говорить на украинском языке во время выступлений на телевидении.