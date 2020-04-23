В Киргизии заявили о достижении пика заражения коронавирусом в стране

Короткая ссылка
Заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев заявил, что страна достигла пика распространения коронавируса.
В Киргизии заявили о достижении пика заражения коронавирусом в стране
  • РИА Новости

«Количество выздоравливающих уже несколько дней подряд превышает число заразившихся», — цитирует ТАСС Усенбаева.

Отмечается, что, по мнению замминистра, это означает, что в стране достигнут пик.

«Ситуация нормализуется, и меня как специалиста это не может не радовать», — добавил он.

Ранее стало известно, что военные медики, находящиеся в запасе, могут быть мобилизованы для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить