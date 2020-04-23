В Киргизии заявили о достижении пика заражения коронавирусом в стране
- РИА Новости
«Количество выздоравливающих уже несколько дней подряд превышает число заразившихся», — цитирует ТАСС Усенбаева.
Отмечается, что, по мнению замминистра, это означает, что в стране достигнут пик.
«Ситуация нормализуется, и меня как специалиста это не может не радовать», — добавил он.
Ранее стало известно, что военные медики, находящиеся в запасе, могут быть мобилизованы для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.