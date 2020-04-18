В Киргизии могут привлечь военных медиков к борьбе с коронавирусом

Военные медики, находящиеся в запасе, могут быть мобилизованы для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил замглавы Минздрава Киргизии Нурболот Усенбаев.

«Идут совместные обсуждения, если вопрос будет решён, то будут мобилизованы специалисты в сфере проведения противоэпидемиологических действий, дезинфекционных мероприятий и лаборанты», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил представитель Минздрава Киргизии, планируется в первую очередь привлечь специалистов, имеющих опыт работы в области эпидемиологии.

По последним данным, в Киргизии 506 инфицированных коронавирусом, среди которых 116 медицинских работников.

Ранее сообщалось о 430 выявленных в Киргизии случаях заражения COVID-19.