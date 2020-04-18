В Киргизии могут привлечь военных медиков к борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«Идут совместные обсуждения, если вопрос будет решён, то будут мобилизованы специалисты в сфере проведения противоэпидемиологических действий, дезинфекционных мероприятий и лаборанты», — цитирует его ТАСС.
Как уточнил представитель Минздрава Киргизии, планируется в первую очередь привлечь специалистов, имеющих опыт работы в области эпидемиологии.
По последним данным, в Киргизии 506 инфицированных коронавирусом, среди которых 116 медицинских работников.
Ранее сообщалось о 430 выявленных в Киргизии случаях заражения COVID-19.