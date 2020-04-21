Лукашенко возмутился масками и антисептиками в школах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение, что в некоторых школах страны учащимся необходимо носить маски и использовать антисептики.
Лукашенко возмутился масками и антисептиками в школах
  • Reuters

«Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввёл, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо», — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко.

Он назвал это самодеятельностью и пообещал, что министерство и губернаторы ответят за то, что не проконтролировали этот вопрос. 

«По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Школьные занятия в Белоруссии возобновились 20 апреля.

Также Лукашенко в ходе визита в Могилёвскую область заявил, что его методику борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 критикуют, чтобы «укусить» белорусского лидера.

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