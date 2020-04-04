В Белоруссии продлили школьные каникулы

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Власти Белоруссии приняли решение о продлении школьных каникул в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 11 апреля.
В Белоруссии продлили школьные каникулы
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию белорусского президента.

«Министр образования Игорь Карпенко доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. Окончательное решение принято: каникулы будут продлены на неделю», — указывает агентство.

В Министерстве образования Белоруссии проинформировали, что занятия в рамках четвёртой четверти будут осуществляться с 13 апреля по 30 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440.

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