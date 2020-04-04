В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

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Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440.
В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает белорусский Минздрав.

«В Белоруссии по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. После прохождения лечения выздоровел 41 человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что ещё пять человек с коронавирусом умерли. 

«Зарегистрировано пять случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — добавили в ведомстве.

27 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не менял меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.

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