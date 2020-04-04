В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Об этом сообщает белорусский Минздрав.
«В Белоруссии по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. После прохождения лечения выздоровел 41 человек», — указывается в заявлении.
Уточняется, что ещё пять человек с коронавирусом умерли.
«Зарегистрировано пять случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — добавили в ведомстве.
27 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не менял меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.