В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440.

Об этом сообщает белорусский Минздрав.

«В Белоруссии по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. После прохождения лечения выздоровел 41 человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что ещё пять человек с коронавирусом умерли.

«Зарегистрировано пять случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — добавили в ведомстве.

27 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не менял меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.