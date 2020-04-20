Додон поблагодарил Россию за помощь в доставке медоборудования из КНР

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Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому руководству за оказание помощи в доставке медицинского оборудования из Китая.

«Хочу поблагодарить руководство России, наших друзей из Китая за то, что сегодня этот груз удалось доставить в Молдавию», — цитирует РИА Новости Додона.

Молдавский лидер заявил о своей уверенности в том, что проблема с коронавирусом будет преодолена, если страны будут действовать вместе.

«Большое спасибо России, Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации», — добавил он.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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