Минобороны России доставило в Молдавию из КНР медицинскую помощь

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Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«19 апреля Министерством обороны России по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолётом Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России из Шанхая в Кишинёв медицинского имущества, выделенного Китаем, для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в заявлении.

Согласно данным ведомства, медицинское имущество общим весом около 40 тонн было доставлено самолётом ВКС России в Кишинёв на безвозмездной основе.

Ранее Минобороны сообщало, что российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали дома для пожилых людей в двух пансионатах итальянских городов Серина и Верделло.

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