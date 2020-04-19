Военные России и Италии продезинфицировали ещё два дома престарелых

Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали дома для пожилых людей в двух пансионатах итальянских городов Серина и Верделло. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ-защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», — приводит РИА Новости сообщение.

Мэр Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале на встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza поблагодарил военнослужащих из России за помощь в дезинфекции.

«Работа ваших специалистов очень профессиональна и эффективна. Это уже второй подобный дом, в который приезжают ваши специалисты, и мы видим, что в предыдущем доме инвалидов после проведённой дезинфекции значительно улучшилась ситуация, и заболеваемость снизилась», — заявил Моссале.

Отмечается, что всего российские военные специалисты совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 62 населённых пунктах Ломбардии.

Ранее сообщалось, что российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.