На Украине рассказали о радиационном фоне в зоне ЧАЭС

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Радиационный фон в зоне отчуждения ЧАЭС, Киеве и области остаётся в пределах нормы, заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин.
На Украине рассказали о радиационном фоне в зоне ЧАЭС
  • Reuters

«Угрозы стратегическим объектам зоны отчуждения, таким как «Укрытие», хранилище радиационных отходов и так далее, нет. На Житомирщине же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, спасатели создали резерв сил на случай ухудшения ситуации.

4 апреля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. 14-го числа украинским пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако задымление ощущается до сих пор.

Также украинские СМИ указывают, что ветер уже раздул в чернобыльской зоне новые очаги огня.

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