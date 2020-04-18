Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
- Reuters
«С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий», — цитирует РИА Новости Роспотребнадзор.
В пресс-службе ведомства добавили, что Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллег.
Там также уточнили, что тест-системы «Вектора» по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов.
«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведёнными ещё в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — сказали в ведомстве.
Ранее Лукашенко подверг критике качество российских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.
Как отметил белорусский лидер, «тесты — ни к чёрту».
По данным на 17 апреля, в Белоруссии зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции, умерли 42 пациента.
Как отмечал глава государства, в республике забрезжил «маленький лучик надежды» в связи с ситуацией.