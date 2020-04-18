Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.

«С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14 000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий», — цитирует РИА Новости Роспотребнадзор.

В пресс-службе ведомства добавили, что Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллег.

Там также уточнили, что тест-системы «Вектора» по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов.

«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведёнными ещё в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — сказали в ведомстве.

Ранее Лукашенко подверг критике качество российских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

Как отметил белорусский лидер, «тесты — ни к чёрту».

По данным на 17 апреля, в Белоруссии зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции, умерли 42 пациента.

Как отмечал глава государства, в республике забрезжил «маленький лучик надежды» в связи с ситуацией.