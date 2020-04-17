Лукашенко заявил о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике забрезжил «маленький лучик надежды» в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — заявил Лукашенко во время визита в Гродненскую область.

Лукашенко отметил, что этот регион «по заразе» выглядит лучше других областей республики.

«Пока молодцы. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что вы видите, что этот COVID превратился в политику. Я этого ожидал», — сказал белорусский лидер.

Накануне Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов».

Ранее президент Белоруссии заявил, что в стране никто не умрёт от коронавирусной инфекции COVID-19.