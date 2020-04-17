Зеленский призвал украинцев сосредоточиться на выживании, а не комфорте
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Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдём коронавирус, месяц-полтора пройдёт, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — цитирует его «112 Украина».
Согласно последним данными, на Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19.
12 апреля Зеленский пообещал украинским учёным выплатить премию в размере не менее $1 млн при изобретении ими вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.