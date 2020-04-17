Зеленский призвал украинцев сосредоточиться на выживании, а не комфорте

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине людям необходимо думать о том, как выжить, а не говорить о комфорте.
Зеленский призвал украинцев сосредоточиться на выживании, а не комфорте
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдём коронавирус, месяц-полтора пройдёт, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — цитирует его «112 Украина».

Согласно последним данными, на Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19.

12 апреля Зеленский пообещал украинским учёным выплатить премию в размере не менее $1 млн при изобретении ими вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.

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