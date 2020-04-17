ЕК выделит €3,2 млн для охраны миссии Евросоюза на Украине

Еврокомиссия планирует выделить €3,2 млн для охраны Консультативной миссии Евросоюза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины. С текстом соответствующего контракта ознакомился RT.

Как следует из документа, служба охраны будет ежедневно осуществлять защиту сотрудников и имущества миссии.

«Круглосуточная охрана и патрулирование для обеспечения физической защиты персонала, материальных средств, оборудования и служебных объектов Консультативной миссии ЕС на Украине», — говорится в контракте Еврокомиссии.

Предполагается, что реализация контракта начнётся 1 декабря и продлится два года.

В настоящий момент европейская миссия включает в себя три объекта в Киеве и четыре местных отделения на остальной территории Украины, подчёркивается в документе.

В обязанности службы безопасности войдёт досмотр транспортных средств и посетителей, а также внутреннее и внешнее патрулирование, видеонаблюдение и оповещение об инцидентах.

Кроме того, в рамках контракта будут созданы оперативные группы, способные отреагировать на любой инцидент в офисах миссии или частных домах её представителей.

«В целях обеспечения безопасности контракт также предусматривает создание мобильных групп оперативного реагирования для патрулирования вверенных участков и реагирования на любые инциденты в отделениях миссии, в жилых помещениях членов международной миссии, либо в других местах на соответствующих участках в случае срабатывания сигнала тревоги, оповещения и т.п.», — сообщается в описании.

Ранее стало известно о намерении ЕК потратить €3,5 млн на продвижение проектов Евросоюза на Украине. Мероприятия предусматривали проведение коммуникационных кампаний, «рассчитанных на украинского зрителя».