ЕК выделит €3,2 млн для охраны миссии Евросоюза на Украине
- Еврокомиссия
- Reuters
- © Yves Herman
Как следует из документа, служба охраны будет ежедневно осуществлять защиту сотрудников и имущества миссии.
«Круглосуточная охрана и патрулирование для обеспечения физической защиты персонала, материальных средств, оборудования и служебных объектов Консультативной миссии ЕС на Украине», — говорится в контракте Еврокомиссии.
Предполагается, что реализация контракта начнётся 1 декабря и продлится два года.
В настоящий момент европейская миссия включает в себя три объекта в Киеве и четыре местных отделения на остальной территории Украины, подчёркивается в документе.
В обязанности службы безопасности войдёт досмотр транспортных средств и посетителей, а также внутреннее и внешнее патрулирование, видеонаблюдение и оповещение об инцидентах.
Кроме того, в рамках контракта будут созданы оперативные группы, способные отреагировать на любой инцидент в офисах миссии или частных домах её представителей.
«В целях обеспечения безопасности контракт также предусматривает создание мобильных групп оперативного реагирования для патрулирования вверенных участков и реагирования на любые инциденты в отделениях миссии, в жилых помещениях членов международной миссии, либо в других местах на соответствующих участках в случае срабатывания сигнала тревоги, оповещения и т.п.», — сообщается в описании.
Ранее стало известно о намерении ЕК потратить €3,5 млн на продвижение проектов Евросоюза на Украине. Мероприятия предусматривали проведение коммуникационных кампаний, «рассчитанных на украинского зрителя».