Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ в условиях пандемии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ в условиях пандемии
  • РИА Новости

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продаёт по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» — приводит пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране никто не умрёт от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, в стране умирают от сопутствующих коронавирусу заболеваний.

9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск запросил у России снижения цены на газ для республики в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить