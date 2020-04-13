Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ в условиях пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продаёт по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» — приводит пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране никто не умрёт от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, в стране умирают от сопутствующих коронавирусу заболеваний.

9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск запросил у России снижения цены на газ для республики в 2020 году.