Число случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 2203

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Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на Украине выросло на 311 за сутки и достигло 2203.
Число случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 2203
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

«По состоянию на 09:00 10 апреля на Украине 2203 лабораторно подтверждённых случая COVID-19», — указано в тексте.

Отмечается, что на данный момент от последствий заражения COVID-19 на Украине скончались 69 человек.

Также сообщается, что 61 человек выздоровел.

Ранее стало известно, что в Вооружённых силах Украины число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло семи.

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