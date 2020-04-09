В ВСУ семь человек заразились коронавирусом

В Вооружённых силах Украины число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло семи человек.

«9 апреля в Вооружённых силах Украины зарегистрировано ещё два случая заболевания острой респираторной инфекцией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — сообщает УНИАН со ссылкой на Командование медицинских сил ВСУ.

Военных, которые имели контакты с больными, отправили на самоизоляцию.

7 апреля сообщалось, что в Вооружённых силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них один летальный.