В ВСУ зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Вооружённых силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них один летальный.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил Вооружённых сил Украины.

«В отношении умершего лица: женщина, работник ВСУ одной из воинских частей Ивано-Франковской области, с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6:00 умерла. Диагноз COVID-19 подтверждён вечером 06.04.2020», — сообщили в командовании.

7 апреля стало известно, что на Украине за сутки зафиксировали 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число случаев заражения достигло 1462.