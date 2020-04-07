Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 1462

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На Украине за сутки зафиксировали 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 1462
  • © Reuters

Как пишет «Громадське» со ссылкой на украинский Минздрав, по состоянию на утро 7 апреля на Украине всего зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусом, из них 45 человек умерли, 28 — выздоровели.

Ранее власти Киева запретили находиться на улице без медицинских масок из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

В начале апреля сообщалось, что украинские полицейские составили 3566 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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