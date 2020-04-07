Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 1462

На Украине за сутки зафиксировали 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как пишет «Громадське» со ссылкой на украинский Минздрав, по состоянию на утро 7 апреля на Украине всего зафиксировано 1462 случая заражения коронавирусом, из них 45 человек умерли, 28 — выздоровели.

Ранее власти Киева запретили находиться на улице без медицинских масок из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

В начале апреля сообщалось, что украинские полицейские составили 3566 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.