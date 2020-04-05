В Киеве запретили находиться на улице без медицинской маски

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Киевская городская государственная администрация опубликовала распоряжение, согласно которому с 6 апреля в Киеве будет запрещено находиться на улице без средств медицинской защиты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Киеве запретили находиться на улице без медицинской маски
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на распоряжение.

«С 6 апреля в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утверждённые постановлением правительства №211... понимаю, что большинство ограничений может казаться неудобным, но сейчас речь идёт о здоровье и жизни тысяч киевлян», — пояснил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Уточняется, что, в частности, без респиратора или медицинской маски нельзя будет находиться на территории общего пользования, включая парки, сады, скверы, площади, бульвары, проспекты, улицы, в транспорте, помещениях органов государственной власти, на придомовых территориях и т. д.

Согласно последним данным, на Украине в общей сложности выявили 1225 случаев коронавируса.

31 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.

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