На Украине выявили 129 новых случаев коронавируса

На Украине выявили 129 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения Украины.

«На Украине 1225 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего на Украине зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19. В целом 25 человек уже выздоровели», — говорится в заявлении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране возможно продление карантина в связи с COVID-19 до конца мая.