В ДНР рассказали о ситуации с коронавирусом

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Министр здравоохранения самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко заявила, что в республике контролируют ситуацию с распространением коронавируса COVID-19.
В ДНР рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Если пик появится на территории Донецкой Народной Республики, то это уже будут условия местного очага, когда вирус будет неуправляемо передаваться. Пока мы этот процесс контролируем», — цитирует РИА Новости Долгошапко.

Министр уточнила, что пока в республике удаётся изолировать лиц, контактировавших с заражёнными.

Также она сообщила, что из семи заражённых COVID-19 в ДНР у шести заболевание проходит в лёгкой форме, ещё у одного человека болезнь протекает бессимптомно.

31 марта специальная мониторинговая миссия ОБСЕ временно переместила некоторых сотрудников с территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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