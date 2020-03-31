Часть сотрудников миссии ОБСЕ вывезли из ДНР и ЛНР из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом заявила руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон.
«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине временно переместила из неподконтрольных правительству (Украины. — RT) районов некоторых сотрудников, приняв во внимание экспертные медицинские рекомендации», — цитирует ТАСС Николич-Соломон.
По её словам, такое решение приняли для снижения возможных рисков на фоне коронавируса, особенно на случай проведения эвакуации по причинам медицинского характера.
Ранее в ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом.