Часть сотрудников миссии ОБСЕ вывезли из ДНР и ЛНР из-за коронавируса

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ временно переместила некоторых сотрудников с территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Часть сотрудников миссии ОБСЕ вывезли из ДНР и ЛНР из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом заявила руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драгана Николич-Соломон.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине временно переместила из неподконтрольных правительству (Украины. — RT) районов некоторых сотрудников, приняв во внимание экспертные медицинские рекомендации», — цитирует ТАСС Николич-Соломон.

По её словам, такое решение приняли для снижения возможных рисков на фоне коронавируса, особенно на случай проведения эвакуации по причинам медицинского характера.

Ранее в ЛНР подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

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