Число заразившихся коронавирусом в Казахстане возросло до 759

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане возросло до 759, сообщает республиканский оперативный штаб.

«Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 9 апреля в Казахстане. Зарегистрированы ещё 32 случая заражения коронавирусной инфекцией», — приводит Интерфакс сообщение.

Уточняется, что 13 новых пациентов с COVID-19 выявлено в Акмолинской области, ещё семь заражённых проживают в Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.

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