Число заразившихся коронавирусом в Казахстане возросло до 670

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане возросло до 670, сообщает республиканский оперативный штаб.

«Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:35 7 апреля 2020 года в Казахстане. Зарегистрировано ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение Интерфакс.

Уточняется, что четыре случая зафиксировано в Кызылординской области, три пациента выявлено в Атырауской области, ещё один — в городе Нур-Султан.

Всего от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане выздоровели 46 человек.

Ранее сообщалось о смерти шестого пациента с COVID-19 в Казахстане.