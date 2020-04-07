Число заразившихся коронавирусом в Казахстане возросло до 670

Короткая ссылка
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане возросло до 670, сообщает республиканский оперативный штаб.
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане возросло до 670
  • Reuters

«Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:35 7 апреля 2020 года в Казахстане. Зарегистрировано ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение Интерфакс.

Уточняется, что четыре случая зафиксировано в Кызылординской области, три пациента выявлено в Атырауской области, ещё один — в городе Нур-Султан.

Всего от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане выздоровели 46 человек.

Ранее сообщалось о смерти шестого пациента с COVID-19 в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить