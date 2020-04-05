Число заразившихся коронавирусом в Казахстане возросло до 551

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане возросло до 551, сообщает республиканский оперативный штаб.

«На 09:15 5 апреля в Казахстане зарегистрировано ещё 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение Интерфакс.

В частности, 17 новых случаев выявлено в Жамбылской области, два — в Туркестанской области и ещё один — в Восточно-Казахстанской области.

Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нур-Султане (219) и Алма-Ате (110). Больные COVID-19 также зарегистрированы в 14 областях и в Шымкенте. Пятеро заболевших скончались.

Ранее сообщалось о 402 случаях заражения коронавирусом в Казахстане и трёх летальных исходах.

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