Число заразившихся коронавирусом в Казахстане возросло до 551

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане возросло до 551, сообщает республиканский оперативный штаб.

«На 09:15 5 апреля в Казахстане зарегистрировано ещё 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — приводит сообщение Интерфакс.

В частности, 17 новых случаев выявлено в Жамбылской области, два — в Туркестанской области и ещё один — в Восточно-Казахстанской области.

Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Нур-Султане (219) и Алма-Ате (110). Больные COVID-19 также зарегистрированы в 14 областях и в Шымкенте. Пятеро заболевших скончались.

Ранее сообщалось о 402 случаях заражения коронавирусом в Казахстане и трёх летальных исходах.