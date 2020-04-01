Число смертей из-за коронавируса в Казахстане возросло до трёх

Число умерших из-за коронавируса в Казахстане увеличилось до трёх, сообщает республиканский оперативный штаб.

«В Карагандинской области зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в Facebook Минздрава Казахстана.

Число инфицированных в Казахстане увеличилось до 363.

24 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что в стране приостановлены весенний призыв и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введённым из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.