Число смертей из-за коронавируса в Казахстане возросло до трёх

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Число умерших из-за коронавируса в Казахстане увеличилось до трёх, сообщает республиканский оперативный штаб.
Число смертей из-за коронавируса в Казахстане возросло до трёх
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«В Карагандинской области зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в Facebook Минздрава Казахстана.

Число инфицированных в Казахстане увеличилось до 363.

24 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что в стране приостановлены весенний призыв и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введённым из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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