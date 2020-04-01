Число смертей из-за коронавируса в Казахстане возросло до трёх
- РИА Новости
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«В Карагандинской области зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в Facebook Минздрава Казахстана.
Число инфицированных в Казахстане увеличилось до 363.
24 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что в стране приостановлены весенний призыв и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введённым из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.