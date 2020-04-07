Помпео обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Госдеп.
«Госсекретарь Помпео и президент Токаев подчеркнули важность крепкого сотрудничества США и Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19», — говорится в заявлении.
Отмечается, что госсекретарь и президент Казахстана заявили, что будут и дальше тесно сотрудничать по двусторонним и международным вопросам.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.