Помпео обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Госдеп.

«Госсекретарь Помпео и президент Токаев подчеркнули важность крепкого сотрудничества США и Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19», — говорится в заявлении.

Отмечается, что госсекретарь и президент Казахстана заявили, что будут и дальше тесно сотрудничать по двусторонним и международным вопросам.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.