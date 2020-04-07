Лукашенко заявил о готовности самому лечить людей от коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам готов при необходимости пойти лечить людей от коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко заявил о готовности самому лечить людей от коронавируса
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

Он отметил, что обсуждал эту тему с главой Минздрава Белоруссии Владимиром Караником.

«Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: «Надо (будет. — RT), Владимир Степанович, значит, с тобой пойдём лечить людей». Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что «каждый должен заниматься своим делом».

«Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом, он смертник», — отметил глава государства.

Также Лукашенко пригрозил отставкой правительству страны в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса.

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