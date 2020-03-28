На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

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Издание «Страна.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в страну до закрытия границ.

Отмечается, что в нейтральной зоне находятся тысячи людей, ожидающих автобусы, которые заберут их на Украину.

По данным издания, за минувшие сутки границу пересекли около десяти тысяч человек.

Большинство людей являеются трудовыми мигрантами из Польши.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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