Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
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Об этом он заявил в телеобращении к гражданам страны.
«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки», — сказал он.
Зеленский отметил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться домой — за это время удалось вернуть 80 тыс. граждан на Украину.
По его словам, времени ждать нет и приходится выбирать между гражданами, которые находятся за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны.
Зеленский отметил, что об оставшихся за рубежом позаботятся дипломатические представительства Украины.
Президент также добавил, что постепенно украинцев будут возвращать из-за рубежа с учётом эпидемической ситуации в месте их пребывания, а также готовности медицинской системы Украины к обязательной изоляции прибывших.
Ранее Минздрав Украины сообщал о 156 зафиксированных случаях инфицирования коронавирусом в стране.
Накануне Зеленский обратился к властям КНР с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.