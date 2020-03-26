Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
  • © president.gov.ua

Об этом он заявил в телеобращении к гражданам страны.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки», — сказал он.

Зеленский отметил, что две недели назад он призвал граждан срочно вернуться домой — за это время удалось вернуть 80 тыс. граждан на Украину.

По его словам, времени ждать нет и приходится выбирать между гражданами, которые находятся за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны.

Зеленский отметил, что об оставшихся за рубежом позаботятся дипломатические представительства Украины.

Президент также добавил, что постепенно украинцев будут возвращать из-за рубежа с учётом эпидемической ситуации в месте их пребывания, а также готовности медицинской системы Украины к обязательной изоляции прибывших.

Ранее Минздрав Украины сообщал о 156 зафиксированных случаях инфицирования коронавирусом в стране.

Накануне Зеленский обратился к властям КНР с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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