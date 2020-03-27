Лукашенко заявил, что намерен приехать на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«У меня часто спрашивают: «А вы поедете на парад в Москву?» Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что с Украины никто не поедет», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что в республике будут проводиться аналогичные празднования.

«У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия, и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия», — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, решение пока не принято.

Лукашенко заявлял, что воспринимает ситуацию вокруг пандемии коронавирусной инфекции как «очередной психоз».