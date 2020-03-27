За прошедшие сутки на Украине выявлено 40 случаев COVID-2019

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На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019.
За прошедшие сутки на Украине выявлено 40 случаев COVID-2019
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки выявлено 40 новых случаев», — указано в тексте.

Отмечается, что всего в стране выявлено 196 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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