Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 97

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 97 после того, как в Черновицкой области подтвердился данный диагноз ещё у 13 человек.

Reuters

«В Черновицкой области 24 марта официально подтверждено ещё 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность больных... 38», — сообщили в Черновицкой областной государственной администрации. Утром 24 марта Минздрав Украины сообщал о 84 подтверждённых случаях заражения коронавирусом. «97 случаев на момент проведения нашего брифинга», — цитирует телеканал «112 Украина» замминистра здравоохранения Украины и главного санитарного врача Виктора Ляшко. Во Львовской и Харьковской областях Украины введён режим ЧС. В то же время украинский премьер Денис Шмыгаль заявил об отсутствии нужды вводить режим чрезвычайного положения по всей Украине.