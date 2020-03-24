Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 97

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 97 после того, как в Черновицкой области подтвердился данный диагноз ещё у 13 человек.
Число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 97
  • Reuters

«В Черновицкой области 24 марта официально подтверждено ещё 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность больных... 38», — сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Утром 24 марта Минздрав Украины сообщал о 84 подтверждённых случаях заражения коронавирусом.

«97 случаев на момент проведения нашего брифинга», — цитирует телеканал «112 Украина» замминистра здравоохранения Украины и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Во Львовской и Харьковской областях Украины введён режим ЧС.

В то же время украинский премьер Денис Шмыгаль заявил об отсутствии нужды вводить режим чрезвычайного положения по всей Украине.

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