На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля

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Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.
На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля
  • Reuters

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Уточняется, что сумма груза составляет более 1 млн гривен.

По версии следствия, организацией данной контрабанды занимались работники «одного частного предприятия».

Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов рассказал о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок.

5 марта украинские пограничники не позволили контрабандистам переправить 3,6 тыс. одноразовых медицинских масок в Румынию.

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