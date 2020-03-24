На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля
- Reuters
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на офис генпрокурора Украины.
Уточняется, что сумма груза составляет более 1 млн гривен.
По версии следствия, организацией данной контрабанды занимались работники «одного частного предприятия».
Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов рассказал о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок.
5 марта украинские пограничники не позволили контрабандистам переправить 3,6 тыс. одноразовых медицинских масок в Румынию.