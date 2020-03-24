На Украине арестовали груз с медицинскими масками для Израиля

Украинская прокуратура арестовала груз с 21 тыс. медицинских масок, который пытались вывезти в Израиль, несмотря на запрет правительства на экспорт данной продукции.

Reuters

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на офис генпрокурора Украины. Уточняется, что сумма груза составляет более 1 млн гривен. По версии следствия, организацией данной контрабанды занимались работники «одного частного предприятия». Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов рассказал о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок. 5 марта украинские пограничники не позволили контрабандистам переправить 3,6 тыс. одноразовых медицинских масок в Румынию.