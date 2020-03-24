Гончарук прокомментировал возбуждённое против его кабмина дело

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возбуждённое в отношении его кабмина уголовное дело о служебной халатности из-за промедления с введением запрета на экспорт медицинских масок.

Гончарук уточнил, что в начале февраля на Украине не было подтверждено ни одного диагноза коронавирусной инфекции COVID-19, и правительство рассматривало несколько вариантов развития событий, в том числе без заражений.

«Действия правительства должны были быть соответствующими ситуации… Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая», — написал он в своём Facebook.

Экс-премьер напомнил, что первый случай заражения COVID-19 на Украине был зафиксирован 3 марта, а на следующий день его правительство отправили в отставку.

Притом, по его словам, ещё за месяц до этого правительство одобрило план необходимых мероприятий по борьбе с коронавирусом, включая запрет на экспорт медицинских средств.

«3 февраля на заседании правительства мы одобрили национальный план противоэпидемиологических мероприятий… было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружения угрозы дефицита таких товаров на Украине», — подчеркнул Гончарук.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о халатности против должностных лиц правительства Гончарука из-за того, что в феврале не был ограничен экспорт медмасок и других средств индивидуальной защиты, несмотря на предупреждения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

4 марта Верховная рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина.