Гончарук прокомментировал возбуждённое против его кабмина дело
Гончарук уточнил, что в начале февраля на Украине не было подтверждено ни одного диагноза коронавирусной инфекции COVID-19, и правительство рассматривало несколько вариантов развития событий, в том числе без заражений.
«Действия правительства должны были быть соответствующими ситуации… Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая», — написал он в своём Facebook.
Экс-премьер напомнил, что первый случай заражения COVID-19 на Украине был зафиксирован 3 марта, а на следующий день его правительство отправили в отставку.
Притом, по его словам, ещё за месяц до этого правительство одобрило план необходимых мероприятий по борьбе с коронавирусом, включая запрет на экспорт медицинских средств.
«3 февраля на заседании правительства мы одобрили национальный план противоэпидемиологических мероприятий… было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружения угрозы дефицита таких товаров на Украине», — подчеркнул Гончарук.
Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело о халатности против должностных лиц правительства Гончарука из-за того, что в феврале не был ограничен экспорт медмасок и других средств индивидуальной защиты, несмотря на предупреждения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
4 марта Верховная рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина.