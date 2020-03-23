Зеленский перенёс весенний призыв в армию
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Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
«Внести изменения в указ… Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май — июль», — говорится в тексте документа.
Ранее на Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановили призыв на срочную военную службу.
По данным на 23 марта, число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 73.
С 24 марта украинцам запрещено покидать страну с туристическими целями из-за COVID-19.
Правительство Украины также приняло решение с 24 марта закрыть все аэропорты, кроме Борисполя.