Зеленский перенёс весенний призыв в армию

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о переносе начала весенней призывной кампании в армию с апреля на май.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Внести изменения в указ… Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май — июль», — говорится в тексте документа.

Ранее на Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановили призыв на срочную военную службу.

По данным на 23 марта, число заболевших коронавирусом на Украине возросло до 73.

С 24 марта украинцам запрещено покидать страну с туристическими целями из-за COVID-19.

Правительство Украины также приняло решение с 24 марта закрыть все аэропорты, кроме Борисполя.