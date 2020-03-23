Кличко назвал число больных коронавирусом в Киеве
- РИА Новости
«Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки Киев получил ещё 14 лабораторно подтверждённых случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных коронавирусом», — приводит УНИАН его слова.
Он отметил, что из 14 инфицированных восемь составляют женщины в возрасте от 25 до 49 лет, а шесть — мужчины в возрасте от 23 до 56 лет.
Отмечается, что 22 случая из 24 — привозные из стран Европы.
Ранее стало известно, что общее число пациентов на Украине с коронавирусной инфекцией возросло до 73.