Кличко назвал число больных коронавирусом в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины 24 человека заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кличко назвал число больных коронавирусом в Киеве
  • РИА Новости

«Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки Киев получил ещё 14 лабораторно подтверждённых случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 больных коронавирусом», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что из 14 инфицированных восемь составляют женщины в возрасте от 25 до 49 лет, а шесть — мужчины в возрасте от 23 до 56 лет.

Отмечается, что 22 случая из 24 — привозные из стран Европы.

Ранее стало известно, что общее число пациентов на Украине с коронавирусной инфекцией возросло до 73.

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