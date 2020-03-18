На Украине приостановили призыв в армию
- Reuters
Как передаёт УНИАН со ссылкой на ведомство, председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу в соответствии с введёнными ограничениями.
Военные комиссариаты и территориальные центры комплектования должны продолжать работу с документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.
По последним данным, на Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Кремль обратится в Министерство обороны с запросом относительно возможности переноса весеннего призыва в армию, который традиционно начинается в России 1 апреля.