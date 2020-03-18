На Украине приостановили призыв в армию

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На Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу. Соответствующее распоряжение подписал командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
На Украине приостановили призыв в армию
  • Reuters

Как передаёт УНИАН со ссылкой на ведомство, председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу в соответствии с введёнными ограничениями.

Военные комиссариаты и территориальные центры комплектования должны продолжать работу с документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.

По последним данным, на Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Кремль обратится в Министерство обороны с запросом относительно возможности переноса весеннего призыва в армию, который традиционно начинается в России 1 апреля.

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