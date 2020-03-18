Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сам сообщил в Facebook, информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Только сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что якобы подтверждается коронавирус... Я нахожусь на карантине, дома, никого к себе не подпускаю», — сказал Шахов в видеообращении.

Как передаёт телеканал «112 Украина», украинский Минздрав проинформировал, что нардепу оказывается необходимое лечение в условиях самоизоляции, в случае необходимости он будет госпитализирован.

Как отмечается, Шахов был на заседании согласительного совета 16 марта и на внеочередном заседании Рады 17 марта.

Это 14-й случай заражения коронавирусом на Украине. Ранее стало известно о втором скончавшемся от инфекции в стране.