Украинский депутат заразился коронавирусом

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Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сам сообщил в Facebook, информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Украины.
Украинский депутат заразился коронавирусом
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«Только сегодня позвонили мне из лаборатории и сказали, что якобы подтверждается коронавирус... Я нахожусь на карантине, дома, никого к себе не подпускаю», — сказал Шахов в видеообращении.

Как передаёт телеканал «112 Украина», украинский Минздрав проинформировал, что нардепу оказывается необходимое лечение в условиях самоизоляции, в случае необходимости он будет госпитализирован. 

Как отмечается, Шахов был на заседании согласительного совета 16 марта и на внеочередном заседании Рады 17 марта. 

Это 14-й случай заражения коронавирусом на Украине. Ранее стало известно о втором скончавшемся от инфекции в стране.

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