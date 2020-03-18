Минздрав Украины сообщил о втором случае смерти от коронавируса
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Об этом сообщает «112 Украина».
Всего, по данным министерства, на Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом.
В Черновицкой области подтверждены 10 заражений, в Житомирской — 1, в Киевской — 1, в Киеве — 2 случая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.