Минздрав Украины сообщил о втором случае смерти от коронавируса

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Минздрав Украины заявил, что от коронавирусной инфекции COVID-2019 в Черновицкой области скончалась 33-летняя женщина. Она стала второй жертвой вируса в стране.
Минздрав Украины сообщил о втором случае смерти от коронавируса
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Об этом сообщает «112 Украина».

Всего, по данным министерства, на Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом.

В Черновицкой области подтверждены 10 заражений, в Житомирской — 1, в Киевской — 1, в Киеве — 2 случая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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