В Раде оценили «метания» Зеленского на фоне ситуации с коронавирусом
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Об этом говорится на сайте политсилы.
«Внутривидовая борьба между разными чиновниками, группами влияния всё чаще подталкивает президента делать поспешные заявления и необдуманные шаги. Становится очевидно, что слова президента Зеленского расходятся с его делами. Подобные метания главы государства в условиях эпидемии и кризиса — прямая угроза национальной безопасности», — говорится в заявлении.
В партии отметили, что причиной провалов президента Зеленского и его фракции «Слуга народа» стало «отсутствие реальной программы действий, кадровая чехарда и неразбериха внутри самой власти».
Ранее Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.