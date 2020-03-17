В Раде оценили «метания» Зеленского на фоне ситуации с коронавирусом

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского стратегии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Внутривидовая борьба между разными чиновниками, группами влияния всё чаще подталкивает президента делать поспешные заявления и необдуманные шаги. Становится очевидно, что слова президента Зеленского расходятся с его делами. Подобные метания главы государства в условиях эпидемии и кризиса — прямая угроза национальной безопасности», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что причиной провалов президента Зеленского и его фракции «Слуга народа» стало «отсутствие реальной программы действий, кадровая чехарда и неразбериха внутри самой власти».

Ранее Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.