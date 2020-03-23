В ДНР оценили решение России разрешить въезд жителям республики

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МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики выразил благодарность России за решение исключить жителей ДНР и ЛНР из числа иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В ДНР оценили решение России разрешить въезд жителям республики
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел ДНР приветствует это важное гуманитарное решение российского правительства, благодаря которому те наши граждане, которые ещё не успели получить российские паспорта, смогут въезжать на территорию России», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ДНР также поблагодарили Россию за помощь и поддержку жителей республики в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

23 марта правительство России разрешило въезд жителям ЛНР и ДНР, несмотря на ранее введённый запрет на въезд всех иностранцев.

Такое решение принято российским правительством из-за экономической и транспортной блокады районов Донецкой и Луганской областей со стороны Украины.

Ранее ЛНР и ДНР закрыли границы с Украиной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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