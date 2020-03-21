ЛНР закрыла границу с Украиной

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Самопровозглашённая Луганская народная республика закрыла границу с Украиной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
ЛНР закрыла границу с Украиной
  • РИА Новости

«Запретить с 00:00 23 марта 2020 года въезд на территорию Луганской народной республики граждан с территории Украины», — приводит РИА Новости указ главы ЛНР Леонида Пасечника.

Уточняется, что данные меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины.

Ранее сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Также советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики по внешним связям Родион Мирошник прокомментировал введённые в республике меры по противодействию распространению коронавируса.

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