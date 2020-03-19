В ЛНР оценили меры по борьбе с коронавирусом

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Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики по внешним связям Родион Мирошник прокомментировал введённые в республике меры по противодействию распространению коронавируса.
В ЛНР оценили меры по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

В беседе с газетой «Взгляд» он отметил, что на данный момент фактов заражения коронавирусом, а также инфицированных в республике нет. 

Он напомнил, что на прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник ввёл в республике режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. 

«Ещё месяц назад было дано распоряжение о том, что все люди, которые возвращаются из потенциально опасной зоны, в основном из Китая и стран Азии, сразу попадают на двухнедельный карантин. Их не более 20 человек», — пояснил Мирошник. 

Он добавил, что жители с пониманием отнеслись к режиму повышенной готовности, который, по его словам, не сильно ужесточает существующее в регионе положение. 

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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