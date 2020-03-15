Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности нам удаётся удерживать ситуацию под контролем — ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано», — приводит УНИАН слова главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая.

Отмечается, что исключение относительно возвращения на украинскую часть будет сделано только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

13 марта Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с грядущим закрытием границ.